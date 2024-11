Pierre Palmade est arrivé à son procès: l'humoriste va-t-il s'exprimer?

Entré dans le tribunal par une porte dérobée pour échapper à la nuée de caméras, Pierre Palmade est assis sur le banc des prévenus entre ses avocats, teint livide, visage creusé, regard dans le vide, vêtu d'une veste noire sur une chemise blanche. Appelé à la barre à l'ouverture de l'audience devant le tribunal correctionnel, il y a décliné son identité d'une petite voix. L'humoriste ne s'exprimera "probablement pas" aujourd'hui, déclare son avocat Me Mourad Battikh à son arrivée.

Le 10 février 2023 en fin de journée, l'homme de théâtre et de télévision prend le volant pour aller faire des courses, après plusieurs jours de fête et de consommation débridée de drogues. Sur une route du sud du département, sa voiture percute un véhicule venant en face. Outre le comédien d'alors 54 ans, l'accident fait trois blessés graves d'une même famille : un homme de 38 ans, son fils de six ans et sa belle-soeur de 27 ans, qui perd après le choc le bébé qu'elle attendait.