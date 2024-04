Plainte de Darmanin contre un syndicaliste pour "diffamation"

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a porté plainte contre un syndicaliste breton qui a été entendu vendredi en audition libre pour "diffamation et injure publiques envers la gendarmerie nationale et la police nationale", a-t-on appris dimanche auprès du militant.

Le militant, Olivier Cuzon, a été mis en cause en sa qualité de directeur de publication du journal du syndicat Sud-Education dans le Finistère, tiré à un millier d'exemplaires et dupliqué sur le site internet de l'organisation, a-t-il expliqué à l'AFP.

L'article relevait la nature de certains "ateliers" menés dans ce cadre, tels que "fouille de cellule pénitentiaire, tir au pistolet laser".

Il se demandait s'il ne fallait pas voir dans ces classes "une forme d’endoctrinement, un patriotisme désuet et résolument réactionnaire?", poursuivant: "Ce questionnement est important quand on connait la culture droitière, misogyne et homophobe sous de trop nombreux képis". Il mentionnait différentes affaires évoquées dans la presse sur "l'existence de groupuscules nazis dans certaines casernes, les groupes de discussions racistes des policiers et gendarmes".

Cette plainte de M. Darmanin a suscité des réactions de soutien à M. Cuzon dans le Finistère de la part de personnalités politiques, de syndicats et d'associations.