Plus de 30 degrés presque partout: une nouvelle vague de chaleur en France

La deuxième vague de chaleur de l'année en France atteint son pic lundi sur une large partie du pays, Météo-France appelant les habitants de 45 départements, dont ceux d'Ile-de-France, à se protéger contre ce tueur silencieux, complice le plus avéré du changement climatique. Plus de la moitié de la population française, 35 millions d'habitants, vivent normalement dans ces départements. Il fera lundi jusqu'à 36/38°C en région parisienne, où les Jeux viennent de se terminer, mais aussi en PACA, Centre, Bourgogne, Haute-Normandie et jusqu'aux Hauts-de-France, selon l'organisme météo.

Le Sud-Ouest a subi 40°C dimanche mais sera soulagé lundi; la chaleur se décalera dans la journée vers le Nord et le Nord-Est, tandis qu'elle restera dans le Sud-Est. La canicule actuelle, la deuxième après celle de fin juillet, n'est pas exceptionnelle par sa durée et ses températures; le niveau de vigilance alerté par l'organisme météo est d'orange, et non du plus haut niveau, le rouge, comme ce fut le cas fin août 2023. Mais depuis la funeste canicule de 2003, le pays a pris conscience que la chaleur tue plus que n'importe quel autre événement climatique, et

Météo-France et les autorités prennent soin d'alerter qu'il faut s'hydrater, se rafraîchir, ne pas sortir inutilement, fermer les volets la journée, aérer la nuit... La chaleur a tué 5.000 personnes à l'été 2023 en France, et 7.000 à l'été 2022, a estimé Santé Publique France. La plupart avaient plus de 75 ans, mais pas tous. Il n'est nul besoin d'atteindre 45°C ou 50°C comme dans d'autres régions du globe pour mourir de chaud. L'Europe, le continent qui se réchauffe le plus vite, enterre chaque année plus de 175.000 personnes à cause de la chaleur, selon l'Organisation mondiale de la santé.