PMA pour toutes: près de 23.000 demandes de première consultation recensées fin 2022

L'introduction en France en 2021 de la procréation médicalement assistée pour toutes avait donné lieu fin 2022 à près de 23.000 demandes de première consultation de la part des couples de femmes ou de femmes seules, selon des chiffres publiés mercredi par l'Agence de la biomédecine.

"On a été surpris par l'ampleur des demandes et maintenant on va entrer dans un processus de normalisation", a précisé à l'AFP? Claire de Vienne, médecin référent à l'Agence de la biomédecine, la structure qui encadre le don de gamètes et la procréation médicalement assistée ou "PMA".

Au total, ont été recensées quelque 22.800 demandes de premières consultations pour une assistance médicale à la procréation avec don de spermatozoïdes de la part des couples de femmes et des femmes seules depuis la mise en application de cette loi, détaille l'agence.

La PMA, ou AMP (assistance médicale à la procréation), est ouverte aux couples lesbiens et aux femmes célibataires depuis son entrée en vigueur le 29 septembre 2021.

Jusque-là, elle était réservée aux couples hétérosexuels avec des problèmes de fertilité ou souhaitant éviter de transmettre une maladie grave. Dans le détail, sur la seule année 2022, près de 9.300 demandes ont été enregistrées au premier semestre pour une première consultation en vue d'une AMP avec don de spermatozoïdes au bénéfice de couples de femmes ou de femmes non mariées, suivies d'un ralentissement à 5.800 demandes au deuxième semestre.