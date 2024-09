Polynésie: quatre policiers suspendus et placés en garde à vue pour des violences sur une personne handicapée

DENIS CHARLET

Quatre policiers ont été suspendus et placés en garde à vue pour des violences commises sur une personne en situation de handicap, filmées et diffusées sur les réseaux sociaux, ont annoncé samedi à Papeete le Haut-commissaire de la République en Polynésie française et la procureure.

"Le Haut-commissaire a décidé la suspension administrative immédiate des quatre agents impliqués, dans l'attente des résultats de l'enquête interne ouverte par la Direction territoriale de la Police nationale", a indiqué dans un communiqué le Haut-commissariat, qui représente la France dans cette collectivité ultramarine autonome dont la sécurité reste assurée par l'Etat.