Pour résoudre l'affaire du petit Grégory, les parents comptent sur l'IA: "C'est un espoir complémentaire"

Leur avocate, Marie-Christine Chastant-Morand, souligne : "On s'est rendu compte que certains ADN, et mélanges d'ADN avaient été identifiés, mais tous n'ont pas fait l'objet de comparaison avec certaines personnes. Donc c'est simplement un complément qui a été sollicité".

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon vient d'accepter des expertises complémentaires que les parents de Grégory demandaient depuis plusieurs mois. De nouvelles comparaisons ADN vont être effectuées et de nouvelles analyses de la voix du corbeau seront menées.

"On peut aller 'isoler' la voix, la retrouver"

Selon l'avocate, le couple, qui a perdu Grégory en 1984 dans les Vosges, est très satisfaite de la décision judiciaire d'entreprendre des expertises supplémentaires en matière d'ADN et de reconnaissance vocale.

"Et la question qu'on se pose, c'est de savoir si justement à partir des enregistrements du corbeau, on peut aller 'isoler' la voix, la retrouver pour pouvoir faire des comparaisons avec des voix qui ont été enregistrées de façon contemporaine aux enregistrements du corbeau" déclare Me Marie-Christine Chastant-Morand.