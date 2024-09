Premier Conseil des ministres express, Barnier invite son équipe à la modestie

Ce premier conseil, dans le jardin d'hiver du palais présidentiel, a duré moins d'une demi-heure et s'est "très bien" passé, a sobrement commenté le nouveau ministre de la Justice Didier Migaud, le seul issu de la gauche.

Un premier Conseil des ministres après plus de deux mois de crise politique: les 39 membres du gouvernement de Michel Barnier, très majoritairement issus de la macronie et de la droite, se sont brièvement réunis lundi pour la première fois à l'Elysée autour du chef de l'Etat.

Les membres du nouvel exécutif s'étaient déjà vus dans la matinée à Matignon, mais pendant plus de deux heures, pour un "petit-déjeuner gouvernemental" - une rencontre "autour d'un café pour mieux se connaître", selon M. Barnier.

Bertrand GUAY

A cette occasion, le Premier ministre a invité les membres de son équipe - déjà traversée par des tensions - à être "irréprochables et modestes" et d'avoir "du respect" pour "tous les partis politiques". Il les avait déjà appelés dimanche à travailler dans la "plus grande cohésion".

Le gouvernement sera "républicain, progressiste et européen", a-t-il également souligné.

Les macronistes s'étaient inquiétés de la présence de ministres conservateurs et lui avaient demandé des assurances sur les lois sociétales comme l'interruption volontaire de grossesse (IVG) ou le mariage pour tous.