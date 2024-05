Près de 500 églises ouvertes au public le premier week-end de juin

Près de 500 édifices religieux belges et grand-ducaux ouvriront leurs portes au public les 1er et le 2 juin à l'occasion des "Journées Églises Ouvertes", annoncent jeudi les organisateurs dans un communiqué.

Cette 17e édition sera placée sous le thème "Clin d'œil à l'impossible". "On peut envisager l'impossible si on y trouve du sens. S'il y a une rencontre, un échange ou une réflexion, l'impossible devient possible", écrit le réseau Églises Ouvertes sur son site internet.

Concerts de harpe, escape games, séances de cinéma, parcours de psychomotricité ou ateliers créatifs, l'événement sera comme chaque année ponctué d'activités. Celles-ci ont pour but de permettre aux curieux, qu'ils soient croyants ou non, de redécouvrir un riche patrimoine religieux, mais aussi de (re)créer de la vie autour de ces édifices publics.