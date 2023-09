Près de la moitié des employés ont reçu moins de 1% d'augmentation en 2022

Pour la trentième année consécutive, Hudson a passé au crible plus de 230.000 packages salariaux dans plus de 800 entreprises.

En tenant compte de l'indexation, le salaire de base des employés belges a augmenté de 11% en moyenne l'année dernière, ce qui représente la plus forte croissance salariale depuis plus de 20 ans. En raison de cette importante indexation, de nombreuses entreprises n'avaient toutefois plus de budget pour attribuer de réelles augmentations de salaire. La part de rémunération variable dans le package salarial est quant à elle restée stable.