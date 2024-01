Près d'un demi-million d'enfants en institutions en Europe et Asie centrale, selon Unicef

L'Europe occidentale enregistre le taux le plus élevé d'enfants placés dans des établissements d'accueil, avec 294 enfants pour 100.000, soit presque le triple de la moyenne mondiale, souligne le rapport dévoilé jeudi. Bien que les établissements dans cette région aient tendance à être de petite taille et intégrés dans les communautés, on observe un recours excessif aux placements en institution plutôt qu'à la prise en charge de type familial, poursuit l'Unicef. Un phénomène qui pourrait s'expliquer par l'augmentation du nombre d'enfants et de jeunes non accompagnés et séparés de leur famille qui demandent l'asile en Europe ces dernières années.

Le rapport met toutefois en évidence certaines tendances positives. Par exemple, depuis 2010, de nombreux pays ont vu diminuer la proportion d'enfants vivant en institution. En Bulgarie, en République de Moldavie et en Géorgie, ou encore en Turquie et en Roumanie.