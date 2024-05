Près d'une aide-ménagère sur cinq en incapacité de travail pour cause de maladie en 2023

Près d'une aide-ménagère sur cinq, en moyenne, était en incapacité de travail pour cause de maladie en 2023, selon des données récoltées par le prestataire de services RH Securex et révélées samedi par la Gazet van Antwerpen. Selon XLG Home, principal employeur du secteur en Wallonie et à Bruxelles, ce taux serait même de 33%.