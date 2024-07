Présidence de l'Assemblée: suspense à tous les étages

JOEL SAGET

Qui pour se hisser au perchoir? Les nouveaux députés se réunissent pour la première fois jeudi afin d'élire le président de l'Assemblée nationale, un vote à l'issue incertaine dans un hémicycle profondément fragmenté et où pourrait se dessiner une ébauche de coalition gouvernementale.

A partir de 15H00, à bulletins secrets, trois tours seront sans doute nécessaires pour départager les candidats, tant les inconnues sont nombreuses dans cette Assemblée fracturée en trois blocs - Nouveau Front populaire, camp présidentiel et Rassemblement national - et où la droite et les indépendants du groupe Liot pourraient jouer les arbitres.