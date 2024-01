Prisca Thévenot n'a "pas l'impression" que le gouvernement est "de droite"

La porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot n'a "pas l'impression" que le gouvernement du nouveau Premier ministre Gabriel Attal soit "de droite", mais plutôt composé de "gens qui ont envie de travailler" quand la gauche s'asseoit "à gauche de l'hémicyle mais n'en porte pas les valeurs".

"On avance et surtout on agit avec des gens qui ont envie de travailler", a estimé la nouvelle ministre déléguée sur France Inter lundi, renvoyant la gauche à "des forces extrêmes qui n'ont qu'une ambition, c'est de préparer les prochaines élections".