Procès de sept militants de l'ultragauche pour un projet d'action violente: jusqu'à six ans de prison requis

Des peines allant de deux ans de prison avec sursis à six ans de prison ferme ont été requises mercredi contre sept sympathisants d'ultragauche jugés depuis le 3 octobre devant le tribunal correctionnel de Paris pour association de malfaiteurs terroriste.

La peine la plus lourde, de six ans de prison ferme, a été requise contre Florian D., principal prévenu du dossier, accusé d'avoir "agrégé" autour de lui cinq autres hommes et une femme pour préparer une action violente contre des forces de l'ordre. Tous contestent les accusations.