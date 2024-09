Procès des viols de Mazan: Dominique Pelicot toujours malade, suspension du procès envisagée

Dominique Pelicot, l'accusé principal du procès des viols de Mazan, qui devait s'exprimer pour la première fois mardi, est toujours malade et ne pourra témoigner comme prévu, a annoncé le président de la cour criminelle de Vaucluse mardi, envisageant de suspendre le procès si cette absence perdurait.

Accusé d'avoir drogué, violé et fait violer son épouse par des dizaines d'hommes recrutés sur internet, de juillet 2011 à octobre 2020, Dominique Pelicot devait s'exprimer à partir de 16h00 à Avignon, pour la première fois depuis l'ouverture de son procès le 2 septembre.

Les parties civiles ont par avance approuvé cette éventuelle suspension: "Madame Pelicot, comme ses enfants, ne souhaitent pas déposer hors sa présence", a déclaré l'un de leurs avocats, Stéphane Babonneau, "il y a une absolue nécessité que monsieur Pelicot soit pris en charge médicalement et qu'il puisse assister aux débats".

Cette décision de suspendre ou non le procès sera prise par la cour plus tard dans la journée mardi, en fonction des retours des médecins.

"Depuis le début, il me dit qu'il attend ce procès. Depuis le début, il me dit qu'il s'expliquera", avait répété lundi le conseil du principal accusé, Me Béatrice Zavarro, au sixième jour de ce procès prévu pour durer quatre mois.

- "Manipulateur" -

En attendant de savoir si M. Pelicot pourra revenir rapidement à l'audience, la cour a commencé à entendre mardi matin Stéphan Gal, le second directeur d'enquête de ce dossier tentaculaire comptant 51 accusés, M. Pelicot et 50 autres hommes, âgés de 26 à 74 ans, qu'il avait recrutés sur internet pour venir violer son épouse, principalement à leur domicile de Mazan (Vaucluse).