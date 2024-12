Procès des viols de Mazan: la peine de Dominique Pelicot est connue

09h51

Dominique Pelicot est déclaré coupable

Le tribunal a déclaré Dominique Pelicot coupable de tous les crimes et délits reprochés. A savoir, des viols aggravés sur Gisèle Pelicot, une tentative de viol et viol aggravé sur la femme d'un co-accusé, mais aussi la captation d'images à caractère sexuel concernant sa fille Caroline et ses ex belles-filles.

La peine sera prononcée dans un second temps.