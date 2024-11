Pierre Palmade s'adresse aux victimes lors de son procès: "Je voudrais vous demander pardon, au plus profond de moi"

La jeune femme est tombée enceinte depuis l'accident et a accouché d'une petite Lawmin, il y a deux mois. "Je n'ai pas pu m'attacher à mon enfant pendant la grossesse", confie la mère de famille. Elle explique ne pas parvenir à prendre sa fille dans ses bras, car tout la ramène à la mort de Solin. "Je l’aime beaucoup ma fille. C’est très difficile pour moi de la prendre dans le bras."

L'enfant était viable au moment de l'accident

L'audience a démarré directement par une demande de l'avocat des victimes de l'accident, selon BFMTV. Me Moura Battikh évoque le statut du fœtus : "Mila était enceinte de six mois. On sait aujourd’hui que cet enfant, Solin puisque c'est le nom choisi par ses parents, était viable au moment de l’accident", rapporte l'avocat. "La viabilité, c’est 22 semaines et 500 grammes, d’après les critères de l’OMS. Mila en était à 27 semaines et à 1.080 gramme."

Après la césarienne, les médecins n'ont pas constaté de mouvement ou de respiration. Au regard du droit, l'enfant est né viable, mais pas vivant. Symboliquement, la présidente du tribunal demande à Pierre Palmade : "Acceptez-vous d'être jugé pour homicide involontaire ?", ce à quoi l'humoriste a répondu :"Non", à la barre, avant de retourner à sa place, le regard toujours aussi hagard, rapportent nos confrères de BFMTV.