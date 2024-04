Produire de l'info en France a coûté 3 milliards d'euros en 2023, chiffre une étude

Présentée comme inédite, cette étude "est apparue indispensable pour conduire la réflexion sur le modèle économique des médias et sur les politiques publiques permettant de le conforter", écrivent ses auteurs.

Produire de l'information en France a coûté à l'ensemble des médias plus de 3 milliards d'euros en 2023, dont plus de 70% viennent de la masse salariale, selon une étude publiée jeudi par les Etats généraux de l'information (EGI).

L'étude se base essentiellement sur des données demandées à plus de 370 marques médias (télé, radio, presse écrite...).

Vaste chantier voulu par Emmanuel Macron et lancé en octobre, les EGI doivent aboutir cet été à des propositions de modifications législatives, ainsi qu'à des recommandations aux acteurs du secteur des médias.

Elle a été réalisée par l'un des groupes de travail des EGI, "Avenir des médias d'information et du journalisme", présidé par Christopher Baldelli, patron de la chaîne Public Sénat. Elle a été coordonnée par Philippe Bailly, spécialiste de l'économie des médias.

Les médias grand public emploient plus de 27.000 collaborateurs (équivalents temps plein), dont 58% de journalistes permanents et 18% de pigistes. Cela monte à plus de 40.000 en incluant la presse professionnelle et les agences de presse.

"Les coûts salariaux représentent plus de 70% du coût de l'information", note l'étude.

Elle chiffre à 3 milliards d'euros le coût de production de l'information en 2023 (2,4 milliards si on exclut les agences de presse et la presse professionnelle).

L'étude estime à 12 milliards d'euros le chiffre d'affaires total des médias grand public en 2023.

Les sources de financement viennent à 23% du consommateur final (abonnements et ventes au numéro de la presse, principalement), 35% de la publicité et 32% des financements publics (aides à la presse et financement de l'audiovisuel public).

Mais si on détaille, les "modèles économiques sont opposés entre la presse et l'audiovisuel", la première étant financée aux deux tiers par les ventes, alors que l'audiovisuel l'est à 43% par la publicité.

Le groupe de travail a souhaité que cette étude devienne annuelle, pour nourrir "un tableau de bord public de l'économie de l'information".