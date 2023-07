Protestation policière: Nuñez appelle ses troupes "à mesurer" la portée de leurs actions

"Comme vous, je ne conçois ainsi pas que nous ne répondions pas collectivement présents pour protéger, chaque jour et chaque nuit les habitants de l’agglomération (...). C’est dans cet esprit que j’appelle chacune et chacun d’entre vous à mesurer le tort qu’il ferait s’il s’aventurait à délaisser le service des autres, fondement du respect et de l’admiration que l’immense majorité de nos concitoyens vous porte", a-t-il poursuivi.

De nombreux policiers dans plusieurs régions de France se mettent en code "562", synonyme de service minimum, voire en arrêt maladie, pour protester contre l'incarcération à Marseille de l'un de leurs collègues, sous le coup d'une enquête sur des violences policières.

Un homme de 21 ans aurait été roué de coups par plusieurs policiers dans la nuit du 1er au 2 juillet, lors des émeutes qui ont embrasé le pays après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre.