Prudence si vous êtes en vacances en France: 4 départements vont être placés en vigilance rouge canicule

Cette décisions a été prise "compte tenu de la persistance de la vague de chaleur et des températures", a expliqué le ministre en visite à Lyon. La Drôme, l'Ardèche, le Rhône et la Haute-Loire vont "basculer" dans le rouge, a précisé son entourage.

La vigilance rouge canicule va être déclenchée dans quatre départements du Centre-Est lundi après-midi, a annoncé le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, signe d'un épisode caniculaire "intense et durable" qui touche également 46 départements toujours en vigilance orange.

''Au niveau orange, il y a des conseils pour la totalité de la population et une attention portée aux personnes vulnérables; quand on arrive au niveau rouge, c'est toute la population qui doit effectivement faire attention", a précisé M. Béchu évoquant des conséquences "sur toutes les activités de plein air".

Cet ultime seuil correspond à la fois à un événement météorologique exceptionnel et à une alerte sanitaire justifiant une mobilisation maximale, avec des risques de surmortalité.

Une grosse moitié sud du territoire français transpire sous un dôme de chaleur qui dure depuis jeudi. Dès l'aube, le thermomètre affichait déjà 30 degrés à Perpignan.

"Avec les enfants, on essaie de sortir le matin (...) Toulouse, c'est très chaud et il n'y a pas beaucoup d'espaces verts", confie Leslie Dirat, 40 ans, responsable administrative, avec son enfant dans une poussette. "Cela fait réfléchir (par rapport au changement climatique, NDLR) et ça fait peur pour les enfants."

Katja Illing est, elle, partie d'Angoulême pour se rafraîchir à Carcan, près du littoral girondin, avec ses trois enfants. "Il y a de l'ombre, il y a la mer à côté, il y a du vent, donc on le vit beaucoup mieux que chez nous en ville", dit-elle.