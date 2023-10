Punaises de lit: à Paris, des entreprises spécialisées traquent la petite bête

Chaises empilées, lit désossé, canapé jeté... Dans cet appartement du 17e arrondissement de Paris, le locataire a dû déménager, laissant derrière lui un nouvel habitant, des punaises de lit, dont l'éradication relève des compétences d'entreprises spécialisées, particulièrement sollicitées ces dernières semaines.

"Je voulais vendre l'appartement, je n'en voulais plus", confie avec dégoût Céline de Gironde, la propriétaire de cet appartement de 50 m², généralement loué pour des durées comprises entre six mois à un an.