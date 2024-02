Quatrième jour de grève à la tour Eiffel, enfin des négociations

L'avenant au contrat de délégation de service public (DSP), qui doit être présenté en mai au Conseil de Paris et que la CGT et FO demandaient à pouvoir consulter, sera prolongé d'un an - 2031 au lieu de 2030 - "afin de lisser les investissements et leurs amortissements", selon la Sete.

Autre mesure confirmée, le Plan contractuel d'investissement (PCI) qui permet de réaliser les travaux sera augmenté de 145 millions d'euros "pour atteindre 380 millions d'euros", soit "deux fois plus que lors de la précédente DSP" (162), souligne la société.

- Hausse des billets confirmée -

Quant à la redevance versée par la Sete à la mairie, si elle passera bien progressivement de 8 à 50 millions d'euros, ce que lui reprochent les syndicats, l'avenant prévoit une "révision à la baisse des modalités de calcul" qui conduira in fine à "un effort" de 51 millions d'euros de la mairie, détaille la Sete.

L'Hôtel de Ville touchera finalement "entre 31 et 34 millions d'euros" des entrées annuelles de la tour Eiffel, "soit approximativement 25% de son chiffre d'affaires".

La Sete confirme l'augmentation à venir des tarifs d'entrée de 20%. Un adulte paie actuellement de 11,80 à 29,40 euros selon l'étage et le moyen d'ascension.

La balle est désormais dans le camp syndical. Jeudi matin, une centaine des 360 salariés, aux couleurs des deux syndicats en grève (CGT et FO) se sont rassemblés devant l'entrée principale, fermée depuis lundi.

Une pancarte représentait la maire PS Anne Hidalgo en train de traire la tour Eiffel, présentée comme une "vache à lait" de la Ville.

Venue soutenir les grévistes, la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet a demandé une redevance "raisonnable" afin que "la tour Eiffel ait suffisamment de moyens pour pouvoir investir et garantir l'entretien, notamment les travaux".

Avant la fermeture, la Dame de Fer avait accueilli entre 17.000 et 20.000 visiteurs par jour, a indiqué à l'AFP la déléguée syndicale FO Nada Bzioui.

Les quatre jours de fermeture représentent une perte potentielle d'environ 70.000 entrées. La direction n'a pas communiqué sur les annulations entraînées par le mouvement social.

Ce conflit, qui avait déjà entraîné la fermeture du monument le 27 décembre, jour du centième anniversaire de la disparition de Gustave Eiffel, survient en pleines vacances scolaires d'hiver et à cinq mois des Jeux olympiques (26 juillet - 11 août).

pyv/pa/dch