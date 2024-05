Quinze projets de lutte contre la précarité des jeunes soutenus par l'Ethias Impact Fund

La troisième édition des Ethias Youth Solidarity Awards récompense 15 projets de lutte contre la précarité des jeunes, indique mardi la Fondation Roi Baudouin via un communiqué. Ces initiatives reçoivent un soutien total de 275.000 euros de l'Ethias Impact Fund, géré par la Fondation Roi Baudouin.

Cette année, 150 asbl et 40 CPAS ont introduit 190 dossiers de candidatures; une participation record à la suite de l'ouverture des Ethias Youth Solidarity Awards 2024 aux associations sans but lucratif. Les 15 projets sélectionnés par le jury (4 en Région wallonne, 5 en Région de Bruxelles-Capitale, 6 en Région flamande) couvrent un large éventail de thématiques. Parmi celles-ci: des initiatives visant à prévenir l'accompagnement numérique, le coaching mental, le sans-abrisme chez les jeunes, ou encore, à favoriser leur réinsertion socio-professionnelle grâce à l'acquisition de nouvelles compétences ou des formations.

Les Ethias Youth Solidarity Awards sont une initiative de l'Ethias Impact Fund, le Fonds d'entreprise créé par l'assureur Ethias et géré par la Fondation Roi Baudouin. Le Fonds a pour vocation de soutenir des organisations et des projets qui luttent contre la pauvreté en Belgique et qui agissent en faveur de la santé ou de l'environnement.