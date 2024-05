Rachat de BFMTV et RMC: l'Arcom appelle à "un renforcement des mesures" pour l'indépendance des rédactions

Annoncé mi-mars, le rachat de BFMTV et RMC par l'armateur marseillais doit être approuvé par l'Autorité de la concurrence et obtenir un agrément de l'Arcom, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

"Il est attendu des engagements formels de la part de l'acquéreur, qui pourraient notamment consister en la signature d'une charte d'indépendance éditoriale et de déontologie concernant les rédactions", ajoute le régulateur.

Ces deux dernières années, le Franco-Libanais Rodolphe Saadé a mis la main sur le journal La Tribune et le groupe La Provence (quotidiens régionaux La Provence et Corse Matin), en plus de participations dans M6 et le média vidéo en ligne Brut.

En mars, les journalistes de la Provence ont fait grève 72 heures et dénoncé une "ingérence éditoriale inadmissible", en réaction à la mise à pied du directeur de la rédaction, après une Une sur la visite d'Emmanuel Macron à Marseille jugée "ambiguë" par la direction.