Ramsès II, "roi des rois" dans une exposition événement à Paris

"Exceptionnel", "rarissime", "incroyable": dans la bouche de Bénédicte Lhoyer, égyptologue et conseillère scientifique de cette exposition qui s'ouvre vendredi et jusqu'au 6 septembre à la Grande Halle de la Villette, les qualificatifs ne sont jamais trop nombreux.

L'engouement est déjà manifeste: les organisateurs ont annoncé jeudi que plus de 145.000 billets avaient déjà été vendus, soit plus que pour Toutânkhamon avant l'ouverture au public.

En 2019, plus de 1,4 million de visiteurs s'étaient rendus à l'exposition consacrée à Toutânkhamon. Place désormais à la vie et l'oeuvre de celui qui est souvent qualifié de "roi des rois", voire parfois de "Roi-Soleil": Ramsès II, pharaon de la 19e dynastie.

"Paris sera la seule ville d'Europe à accueillir cette exposition et, surtout, la seule à montrer le sarcophage de Ramsès II grâce à une coopération inédite entre la France et l’Égypte", détaille-t-elle à l'AFP.

"C'est le pharaon qui a régné le plus longtemps (66 ans), qui a épousé - entre autres - la plus belle femme du monde (Néfertari, littéralement +la plus belle+), qui a eu la plus grande famille (a minima 50 fils, 60 filles)... Bref, c'était un roi hors norme", poursuit Mme Lhoyer.

La dernière "visite" du pharaon en France remontait à 1976. Cette année-là, la communauté scientifique française s'était vu confier une mission: sauver la momie, rongée par les moisissures. Depuis ce sauvetage, les liens entre les deux pays se sont renforcés, insiste l'égyptologue.

- "Emotion indescriptible" -