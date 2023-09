Rassemblement à Paris pour demander la libération d'un Français détenu en Iran

Passionné de voyages, Louis Arnaud, 36 ans, avait entrepris en juillet 2022 un périple "pour réaliser son rêve de parcourir la route de la soie par voie terrestre et maritime", selon son comité de soutien. Il a été arrêté le 28 septembre 2022 à Téhéran alors qu'il se rendait à un Escape game avec des amis également arrêtés mais qui ont été remis en liberté.

Quelque 200 personnes, dont l'humanitaire belge Olivier Vandecasteele, se sont rassemblées samedi sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris pour réclamer la libération de Louis Arnaud, un Français détenu "arbitrairement" depuis un an en Iran, a constaté une journaliste de l'AFP.

"C'est un rassemblement apolitique, destiné à soutenir Louis et tous ceux qui sont dans sa situation", a déclaré à l'AFP sa mère, Sylvie Arnaud, en référence aux Occidentaux détenus en Iran, victimes de la "diplomatie d'otages".

La République islamique d'Iran détient plus d'une dizaine de ressortissants occidentaux, et est accusée par leurs soutiens et des ONG de s'en servir comme monnaie d'échange dans des négociations d'Etat à Etat.

Olivier Vandecasteele a ainsi été relâché fin mai après 15 mois de détention en Iran, en échange d'un diplomate iranien, Assadollah Assadi, condamné en Belgique en 2021 à 20 ans de prison pour "tentative d'assassinats terroristes".