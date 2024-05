RDC: la communauté internationale condamne le bombardement de camps de personnes déplacées

L'Union européenne, l'Union africaine, la Mission de l'ONU en RDC (Monusco) ou encore les agences de l'ONU pour les réfugiés (HCR) et l'enfance (Unicef), condamnent le bombardement, le 3 mai dernier, de sites occupés par des populations déplacées près de Goma (Nord Kivu), dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC). L'attaque, dont le gouvernement congolais et les rebelles du M23 s'accusent mutuellement, a fait au moins 14 morts selon un nouveau bilan.