RDC: un Français condamné à 5 ans de prison pour commerce illicite de substances minérales

Un ressortissant français, Stéphane Giannesini, a écopé de cinq ans de servitude pénale (prison) et d'une amende de près d'un demi-million de dollars pour commerce illicite de substances minérales congolaises, a rapporté mercredi la radio onusienne Okapi.

Après deux jours de procès, le président du tribunal de commerce, Daniel Sumbala, a prononcé cette sentence, en précisant que M. Giannesini était jugé pour quatre faits infractionnels: l'achat et la détention illicites de substances minérales, fraude douanière et blanchiment de capitaux.

La défense de l'accusé a précisé que son client a été roulé par un groupe avec qui il avait une convention d'achat de 15 kilos d'or dont le premier versement de 80.000 dollars (un peu plus de 73.000 euros, NDLR) a été remis aux vendeurs.

Les services de sécurité ont arrêté dimanche M. Giannesini à l'aéroport international de Goma avec deux lingots d'or. Après analyse au laboratoire, les résultats ont prouvé que ce n'était pas de l'or mais plutôt un mélange de cuivre et de zinc.

Pour le coordinateur de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière (CNLFM), Erasme Mayoka, cette condamnation est un signal fort pour toute personne qui se livrerait au commerce illicite des substances minérales en RDC.

Le Nord-Kivu est en proie à la violence des groupes armés qui se disputent depuis plus de 25 ans le contrôle des richesses du sol et du sous-sol, faites notamment d'or et de coltan.