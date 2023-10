RDC: un nouveau programme de l'UE pour soutenir la réforme de l'armée congolaise

L'Union européenne a annoncé jeudi le lancement d'un projet baptisé "Unis pour la Paix et la Sécurité" qui vise à assister les autorités civiles et militaires congolaises dans la conduite du processus de réforme de l'armée.

Doté de 29,6 millions d'euros, ce projet de 48 mois sera mis en œuvre par Expertise France, en partenariat avec l'agence belge de développement Enabel, "pour contribuer au renforcement de la gouvernance et de l'État de droit, lutter contre l'impunité et la corruption et promouvoir une paix juste et durable" en République démocratique du Congo (RDC), a précisé la délégation de l'Union européenne à Kinshasa dans un communiqué.

Ce projet, financé par l'UE via l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (NDICI), s'inscrit dans la continuité de la coopération fructueuse dans le domaine de la Réforme du Secteur de la Sécurité en RDC, débutée avec EUSEC (la mission européenne de conseil et d'assistance en matière de réforme du secteur de la sécurité de 2005 à 2016) et poursuivie avec PROGRESS (2015-2021).