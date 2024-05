Refus d'obtempérer: trois policiers blessés près de Mulhouse

Les trois fonctionnaires de police, âgés de 24, 35 et 36 ans, ont été blessés dans le choc frontal survenu vers 06H45 à Kingersheim. Ils ont été transportés à l'hôpital en urgence relative, le plus touché ayant une suspicion de fractures des jambes et du bassin.

Le conducteur du véhicule qui a foncé sur l'équipage de police a lui aussi été blessé. Agé de 37 ans, il a été pris en charge à l'hôpital et devait être placé en garde à vue une fois son état de santé jugé compatible.

Un peu plus tôt dans la matinée, il avait refusé de s'arrêter pour un contrôle de police, accélérant et prenant la fuite avec des pointes de vitesse à près de 160 km/heure en pleine ville, selon une source policière.