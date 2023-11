Relaxe du ministre français de la Justice, suspecté de prise illégale d'intérêt

L'accusation avait réclamé un an de prison avec sursis à l'encontre du ministre, soupçonné d'avoir profité de son poste pour régler ses comptes avec quatre magistrats qu'il avait critiqués du temps où il était avocat.

Nommé au gouvernement à la surprise générale à l'été 2020, l'ex-pénaliste de 62 ans, personnalité éruptive et clivante, a toujours clamé son innocence dans cette affaire déclenchée par une plainte sans précédent des syndicats de magistrats à la fin 2020.

Pendant le procès, le premier en France d'un ministre de la Justice en exercice, ses avocats avaient martelé qu'il n'était "coupable de rien" et avaient plaidé la relaxe. Mais ils avaient soutenu qu'une condamnation, même "la plus basse", même "la plus ridicule", "suffirait" à entraîner sa "démission".

Dans une première réaction, les députés Insoumis de l'opposition de gauche radicale ont appelé à supprimer la CJR - composée de trois magistrats professionnels et de 12 parlementaires de tous bords - longtemps accusée de faire preuve de clémence à l'égard des dirigeants politiques qu'elle a jugés.