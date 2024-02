Remontée des signalements de faits présumés de fraude sociale

Il ne s'agit pas d'un record, atteint en 2020 en raison des dénonciations de violations aux règles sanitaires durant la pandémie, mais d'une remontée quand même de ces signalements.

En 2023, il y a une chute des signalements pour discrimination (-40%). Le point de contact a reçu cependant bien plus de signalements relatifs à du dumping social (+68,4%), d'exploitation économique ou de traite des êtres humains (+69,2 %), de travail fiscal non déclaré (+48,9 %) et de violations liées aux salaires et au travail (+32,4 %).