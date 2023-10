Renault va lancer 8 nouveaux véhicules hors d'Europe pour y être "plus rentable"

Le marque automobile française Renault a annoncé mercredi vouloir être "plus rentable" hors d'Europe et va lancer à cette fin huit nouveaux véhicules dans cette zone d'ici à 2027 en investissant 3 milliards d'euros.

"Alors que notre renouvellement produit porte ses fruits en Europe, nous allons maintenant rendre la marque plus globale et plus rentable" via une véritable "offensive à l'internationale", a indiqué dans un communiqué de presse Fabrice Cambolive, directeur général de la marque Renault.

Concrètement, la marque au Losange "visera un chiffre d'affaires unitaire par véhicule vendu en dehors de l'Europe multiplié par deux par rapport à 2019", précise-t-elle dans son communiqué.