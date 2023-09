Rencontres à Matignon: Marleix veut une conférence sur l'énergie

Le chef de file des députés LR, Olivier Marleix, a demandé jeudi à Élisabeth Borne, qui reçoit les partis politiques et groupes parlementaires, d'organiser "une conférence sur les prix de l'énergie" qui flambent, et affiché sa divergence sur l'immigration avec le PS et EELV.

La Première ministre "s'est montrée très ouverte au sujet", a ajouté M. Marleix après plus d'une heure d'entretien à Matignon dans le cadre de cette série de rencontres avec les forces politiques.