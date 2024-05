Rendez-vous avec l'Histoire pour ces Américains qui ont vécu le procès Trump de l'intérieur

Ils voulaient voir "l'Histoire" se dérouler sous leurs yeux: à New York, quelques rares Américains ont vécu le procès de Donald Trump depuis la salle d'audience, allant pour certains jusqu'à débourser des centaines de dollars pour s'éviter des heures de queue.

"C'est l'une des expériences les plus fascinantes et intéressantes de ma vie", résume Richard Partington, un professeur de la région, venu de plus en plus tôt pour être le premier dans la file d'attente. Jusqu'à s'installer dès samedi, sac de couchage et tapis sous le bras, au pied du tribunal de Manhattan, pour la reprise des débats lundi.