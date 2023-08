Rentrée scolaire: le baptême du feu d'Attal à l'Education nationale

Après Pap Ndiaye qui a globalement déçu, Gabriel Attal, un pur politique, est attendu au tournant dans ce ministère complexe et très exposé. L'ambitieux âgé de 34 ans joue gros alors que l'école traverse une crise profonde et que les personnels de l'Education nationale cultivent un niveau de défiance inédit.

En annonçant dès dimanche sur TF1, l'interdiction à l'école de l'abaya, cette longue robe traditionnelle portée par certaines élèves musulmanes, M. Attal, plus jeune ministre de l'Education nationale sous la Ve République, a affiché d'emblée sa fermeté sur la laïcité mais la mesure pourrait aussi susciter des vents contraires en France voire à l'étranger.

Il tend en tout cas la main aux chefs d'établissement qui réclamaient des consignes claires sur cette tenue controversée, au regard de la loi de 2004 sur le port des signes et tenues religieux à l'école.

Selon une note des services de l'Etat, dont l'AFP a obtenu copie, les atteintes à la laïcité, bien plus nombreuses depuis l'assassinat en 2020 aux abords de son collège du professeur Samuel Paty, ont augmenté de 120% entre l'année scolaire 2021/2022 et 2022/2023. Le port de signes et tenues, qui représente la majorité des atteintes, a quant à lui augmenté de plus de 150% tout au long de la dernière année scolaire.