Réouverture de Notre-Dame de Paris: la cathédrale est rouverte, revivez cette cérémonie historique

Dévastée par un incendie en avril 2019, la célèbre cathédrale Notre-Dame de Paris rouvre ses portes samedi en fin d'après-midi devant des dizaines de chefs d'Etat, de gouvernement et de personnalités, après cinq années d'un chantier de restauration inédit dans l'histoire de France.

21h12 La cérémonie se clôture avec la Marseillaise C'est avec la Marseillaise que se clôture la cérémonie. L'artiste lyrique américaine a interprété l'hymne national français sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce moment était suivi de la procession religieuse, qui se terminait face à la cathédrale. Les dirigeants internationaux, présents à la cérémonie, ont été conviés au palais présidentiel.

20h25 Le grand orgue de Notre-Dame de Paris sonne pour la première fois depuis l'incendie Le grand orgue de Notre-Dame de Paris, le plus grand de France, a retenti samedi, lors de la cérémonie de réouverture de la cathédrale, pour la première fois depuis l'incendie de 2019. Cet instrument de 13 mètres de haut et vieux de trois siècles n'avait pas été directement atteint par les flammes mais ses quelque 8.000 tuyaux, encrassés par des poussières de plomb, avaient dû être démontés et nettoyés. Depuis plusieurs mois, des artisans procédaient à son accordage et à sa réharmonisation.

20h16 Le pape espère "un signe prophétique du renouveau de l'Eglise en France" Le pape François a plaidé pour "accueillir généreusement et gratuitement" la "foule immense" de visiteurs attendus à Notre-Dame, samedi dans un message à l'archevêque de Paris Laurent Ulrich pour la réouverture de la cathédrale. "Je sais, Excellence, que les portes leur seront largement ouvertes", a-t-il ajouté, alors que la ministre de la Culture a provoqué un débat en proposant de faire payer l'entrée dans la cathédrale rénovée. "Puisse la renaissance de cette admirable église constituer un signe prophétique du renouveau de l'Église en France", a ajouté le souverain pontife, dans ce texte lu à Notre-Dame.

19h47 Réouverture de Notre-Dame: Macron exprime la "gratitude de la Nation française" Le président Emmanuel Macron a exprimé la "gratitude de la Nation française" pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, samedi lors de la cérémonie de réouverture de l'édifice religieux. "Nous avons redécouvert ce que les grandes Nations pouvaient faire: réaliser l'impossible", a salué le président français à l'intérieur de la cathédrale, reconstruite en cinq ans après avoir été dévastée par un incendie en avril 2019. "Nous avons choisi le sursaut, la volonté, le cap de l'espérance (...). Et pour rendre cela possible, une fraternité inédite", a-t-il ajouté. "Il nous faudra garder comme un trésor cette leçon de fragilité, d'humilité et de volonté, et n'oublier jamais combien chacun compte et combien la grandeur de cette cathédrale est inséparable du travail de tous", a conclu Emmanuel Macron.



19h38 Longue ovation dans Notre-Dame de Paris pour les pompiers et les artisans-bâtisseurs Des pompiers ayant sauvé Notre-Dame des flammes en 2019 et des artisans qui ont participé à sa reconstruction ont été applaudis pendant plusieurs minutes samedi, à l'intérieur de la cathédrale, lors de la cérémonie de réouverture de l'édifice, a constaté l'AFP.

Un immense "MERCI" a également été projeté sur la façade ouest de la cathédrale tandis que ces 160 pompiers et artisans défilaient dans les travées de Notre-Dame, acclamés par de nombreux chefs d'Etat et de gouvernement et des personnalités.

19h22 La cathédrale Notre-Dame de Paris a rouvert ses portes, 5 ans après l'incendie La cathédrale Notre-Dame de Paris a rouvert ses portes samedi soir, plus de 5 ans après l'incendie qui l'a ravagée en 2019, sous les yeux d'une quarantaine de chefs d'Etat et de gouvernement, dont Emmanuel Macron et Donald Trump. Ses portes se sont rouvertes à 19h21 (18h21 GMT), après que l'archevêque de Paris Laurent Ulrich a symboliquement frappé trois coups à trois reprises avec une crosse, le bâton signifiant sa mission pastorale.

19h10 Les cloches de Notre-Dame résonnent à nouveau dans Paris Après cinq ans et demi de travaux, les Parisiens entendent à nouveau les cloches de la cathédrale Notre-Dame.

18h53 Le prince William est arrivé L'héritier du trône britannique a fait son arrivée à Notre-Dame et a été accueilli par Emmanuel et Brigitte Macron.

18h38 Le roi Philippe et la reine Mathilde accueillis par Emmanuel Macron Le roi Philippe et la reine Mathilde sont arrivés à la cathédrale Notre-Dame et ont été accueillis par le président français Emmanuel Macron et la Première dame de France Brigitte Macron.

18h29 Emmanuel Macron et Brigitte Macron sont arrivés à la cathédrale Tandis que les invités prennent place à l'intérieur de Notre-Dame de Paris, le président Emmanuel Macron arrive accompagné de son épouse, Brigitte, devant la cathédrale. Parmi les personnalités venues les accueillir figurent Michel Barnier, récemment démissionnaire de son poste de Premier ministre, ainsi que Jean-Noël Barrot, ancien ministre des Affaires étrangères.

18h12 Fin de la réunion: Donald Trump et Voldymyr Zelensky quittent l'Elysée

17h38 Trump, Zelensky et Macron entament une réunion trilatérale à Paris Le président élu des Etats-Unis Donald Trump et le chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky se sont retrouvés samedi à Paris avec Emmanuel Macron pour une réunion à trois. Le dirigeant ukrainien a rejoint le salon doré de l'Elysée où le président français rencontrait déjà le milliardaire républicain. Les trois hommes ont posé pour les caméras, l'air grave.

17h34 Le président Ukrainien Volodymyr Zelensky accueilli à l'Élysée Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé samedi après-midi à l'Elysée pour rejoindre son homologue français et le président élu des Etats-Unis Donald Trump pour une réunion à trois. Volodymyr Zelensky a été accueilli par le chef du protocole à l'Elysée. Il s'agit de la première rencontre entre le dirigeant ukrainien et le milliardaire républicain depuis son élection à la Maison Blanche.



17h13 Macron va réunir Trump et Zelensky pour une réunion trilatérale Le chef de l'Etat français Emmanuel Macron va réunir samedi à Paris son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky et Donald Trump à Paris pour leur première rencontre depuis l'élection du futur président des Etats-Unis, a annoncé l'Elysée. Le président ukrainien va se joindre vers 17H30 heure locale (16H30 GMT) à l'Elysée à Emmanuel Macron et Donald Trump, qui sont actuellement réunis en tête-à-tête.

16h58 Donald Trump salue ses "excellentes relations" avec Emmanuel Macron Le président élu des Etats-Unis, Donald Trump, a salué samedi après-midi à l'Elysée ses "excellentes relations" avec le chef de l'Etat français Emmanuel Macron, lors de sa première visite à l'étranger depuis son élection. A son arrivée, Donald Trump a échangé avec Emmanuel Macron une chaleureuse accolade et plusieurs poignées de mains, sur le perron du palais présidentiel devant la Garde républicaine en grand apparat. Ils ont ensuite fait quelques déclarations devant la presse à l'intérieur du palais présidentiel. "C'est un grand honneur pour le peuple français de vous recevoir. Bienvenue à nouveau", a lancé Emmanuel Macron à M. Trump. "C'est un honneur d'être ici", lui a répondu Donald Trump, soulignant ses "excellentes relations" avec le président français. "Nous avons eu de grands succès en travaillant ensemble", a-t-il dit. "Le monde semble devenir un peu fou en ce moment", a-t-il ajouté, en présence des caméras. Dans la foulée de leur rencontre bilatérale, en marge de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris prévue dans la soirée, le président français doit enchaîner avec une rencontre avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Celle-ci était à l'origine programmée à 16H00 GMT, mais M. Trump est arrivé avec près de 45 minutes de retard à son rendez-vous initialement prévu à 15H00 GMT.

16h56 "Le monde semble devenir un peu fou en ce moment", déclare Donald Trump