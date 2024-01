Réparer la "France moche", nouveau défi des politiques publiques

Symboles d'un urbanisme jetable dont les hangars s'étalent sur les terres agricoles, de la consommation de masse héritée des Trente Glorieuses et du tout-voiture, les zones commerciales situées à l'entrée des villes sont aujourd'hui priées de faire leur révolution esthétique et écologique.

Dérèglement climatique oblige, les nappes asphaltées de parkings et les "boîtes à chaussures" n'ont plus bonne presse à l'heure de la lutte contre les passoires thermiques, l'artificialisation des sols et les mobilités carbonées.

"Dans un monde qui prend conscience de ses limites, la zone commerciale a atteint les siennes", résumait la ministre déléguée au Commerce, Olivia Grégoire, en annonçant une enveloppe de 24 millions d'euros pour "réinventer" ces zones restées "l'impensé des politiques publiques".

Depuis, plus d'une centaine de candidatures ont été déposées sur les quelque 1.500 zones commerciales recensées. Le gouvernement doit annoncer prochainement une vingtaine de lauréats.