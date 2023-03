Retraites: le gouvernement convaincu d'avoir une majorité avant le conclave parlementaire

La mobilisation sociale face au projet semble s'essouffler, mais ses conséquences restent particulièrement désagréables dans plusieurs villes: des monceaux d'ordures jonchent les rues, avec 6.600 tonnes de déchets non ramassés rien qu'à Paris.

Les sept députés et les sept sénateurs, et autant de suppléants qui composent cette instance tenteront de s'accorder sur un texte commun dès mercredi matin au Palais Bourbon.

A l'Assemblée, même si un compromis est probable au sein de la commission mixte où les macronistes et la droite sont majoritaires, la tension est palpable mardi, et le suspense toujours immense sur le vote qui suivra jeudi.

Cette incertitude laisse planer la possibilité que le gouvernement déclenche l'article 49.3 de la Constitution, qui permet une adoption sans vote mais expose l'exécutif à une motion de censure.

La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a dit non mardi à la demande des socialistes et de La France insoumise d'une retransmission audio et vidéo de la réunion de la commission mixte.