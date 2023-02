Retraites: à Paris, des forces de l'ordre discrètes et des débordements encore contenus

Policiers et gendarmes moins visibles, dialogue renforcé avec les syndicats, violences limitées: à Paris, les premières manifestations contre la réforme des retraites témoignent d'une inflexion du maintien de l'ordre, selon des observateurs qui se montrent cependant prudents sur la suite du mouvement.

Arrivé en juillet 2022, le nouveau préfet de police, Laurent Nuñez, se frotte à ses premières manifestations d'ampleur.

Et sa gestion des cortèges a valeur de test, après des années de critiques à l'égard du maintien de l'ordre dans la capitale, avec de nombreux blessés parmi les manifestants.

Juste après le départ de Didier Lallement, réputé pour son approche musclée du sujet, le nouveau "PP" avait pourtant prévenu: "il n'y aura pas de remise en cause de la gestion de l'ordre public".

L'ancien secrétaire d'Etat à l'Intérieur, qui a tenu la plume pour rédiger l'actuel schéma national du maintien de l'ordre (SNMO), étrenné par son prédécesseur, ajoutait qu'il entendait "évidemment l'appliquer".

Sur le terrain, des changements d'approche sont cependant visibles. Toujours aussi importants, les effectifs - 4.000 policiers et gendarmes -, n'encadrent plus le défilé, telle une nasse mobile, comme cela a pu être observé par le passé, diminuant la nervosité et le risque de provocations.