Robot journaliste ? L'Est Républicain a lancé son essai d'IA

Ebra, premier groupe de PQR avec neuf titres couvrant 23 départements de l'est de la France, ajoute qu'il ne communiquera pas davantage sur ce projet avant le premier semestre 2024 afin d'avoir "plus de recul et pouvoir tirer des enseignements précis".

C'est là que les choses se compliquent entre syndicats et direction. Pour cette dernière, le robot s'acquitte simplement d'un travail "de relecture et de corrections de contenus", comme elle l'avait expliqué à l'AFP en octobre.

Mais dans les faits "on demande à l'IA de réécrire les papiers des correspondants", accuse Eric Barbier. Au-delà d'une simple réécriture orthographique ou grammaticale, on demande au robot "de proposer des titres et des accroches" d'articles. "On est dans un travail journalistique, c'est inadmissible", observe-t-il.

"L'arrivée de l'IA générative dans les rédactions est inévitable et notre objectif est de l'anticiper en testant les outils à disposition dans nos process de traitement de l'information", avait justifié en octobre Christophe Mahieu, directeur général de l'Est Républicain et de Vosges Matin.

"Le choix, la hiérarchie de l'information, la première et la dernière relecture ainsi que la validation finale pour publication resteront de la responsabilité des journalistes de notre rédaction", avait-il assuré.

- "Par monts et par marées" -

De l'avis d'Eric Barbier, "les premiers retours" sur l'expérimentation sont que l'IA "est largement perfectible" et que son utilisation aboutit à davantage de travail pour les SR, obligés de relire à la fois la copie originale du correspondant et les versions modifiées par le robot.

"Il utilise des expressions qui n'existent pas comme +par monts et par marées+ au lieu de +par monts et par vaux+", s'amuse M. Barbier.

A terme, il s'inquiète que l'IA, "qui dans son garde-manger conserve 70 milliards de données, pioche dans la toile des choses qui ne sont pas dans la copie originale, au risque de produire une information non fiable".

Les syndicats ont néanmoins accepté la mise en place de cette expérimentation à condition qu'un expert puisse assister aux deux derniers mois de la phase de tests. Le cabinet Apex-Isast a été mandaté dans le cadre d'une expertise santé au travail.

En attendant, les papiers retravaillés avec l'aide de l'IA sont censés être publiés avec une mention en ce sens, selon M. Barbier, qui assure que cela n'a pas été le cas depuis le début des essais.

"J'en conclus que les tests n'ont pas été efficaces, ou alors c'est qu'on ment au lecteur", dit-il.

Au-delà de la PQR, l'IA est déjà utilisée couramment dans les rédactions, notamment pour traduire des textes ou retranscrire des fichiers sonores, mais les médias restent frileux en matière d'IA "générative", c'est-à-dire créatrice de contenus.

En Allemagne, le groupe de médias Axel Springer a annoncé en début d'année des suppressions d'emplois dans ses quotidiens Bild et Die Welt, au motif que l'intelligence artificielle pouvait désormais "remplacer" les journalistes.