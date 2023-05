Royaume-Uni: accord sur une augmentation de salaire pour le personnel de santé du NHS

Les syndicats et le gouvernement britannique sont parvenus mardi à un accord, prévoyant une augmentation salariale de 5% pour le personnel du service public de santé (NHS), soit plus d'un million d'employés. Une compensation financière supplémentaire sera également accordée pour l'année dernière.

La plupart des syndicats ont approuvé l'accord mardi, après avoir consulté longuement leurs membres la semaine dernière. Cependant, plusieurs organisations syndicales, dont le Royal College of Nursing et Unite, ont voté contre et souhaitent poursuivre les grèves.

Le ministre britannique de la Santé, Steve Barclay, a déclaré mardi qu'il souhaitait mettre en œuvre l'accord aussi rapidement que possible pour tous les employés du NHS, y compris ceux qui ont voté contre. Les médecins et les dentistes ne sont pas inclus dans la convention collective.