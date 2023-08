Royaume-Uni: vers une grève inédite des différentes catégories de médecins

Les "junior doctors", médecins au statut proche des internes en France, et les "consultants" plus capés ont déjà séparément débrayé ces derniers mois, conduisant à l'annulation de centaines de milliers de rendez-vous et opérations et allongeant les délais de prise en charge déjà considérables.

Ils vont cesser le travail ensemble sur plusieurs jours entre le 20 septembre et le 4 octobre, du jamais vu, selon la British Medical Association (BMA) .