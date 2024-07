Sabotages sur le réseau SNCF: le trafic s'améliore, l'enquête se poursuit

Les travaux de réparation sur la ligne Atlantique (Bretagne, ouest et sud-ouest) devraient se terminer dimanche et neuf TGV sur dix pourront y circuler dès la mi-journée.

Après des sabotages d'ampleur dont les auteurs sont toujours inconnus et des réparations express de la SNCF, le trafic TGV s'améliore mais devrait rester perturbé dimanche sur la ligne Nord.

"La mobilisation exceptionnelle des agents de SNCF Réseau va permettre de reprendre plus rapidement les circulations TGV sur les axes touchés par les actes de sabotage", a indiqué la SNCF samedi après-midi.

Sur la ligne à grande vitesse Nord cependant, les dégâts ont demandé des "réparations plus importantes" et le trafic devrait rester limité dimanche, avec sept trains sur dix et des retards de une à deux heures.

Si les vacanciers sont les premiers touchés par ces perturbations, "tous les transports d'équipes et accrédités" pour les Jeux olympiques seront eux assurés, a indiqué la SNCF.