Sahara occidental: Alger décide le "retrait immédiat" de son ambassadeur à Paris

L'ONU considère ce territoire, aux riches eaux poissonneuses et aux importantes réserves en phosphates, comme un "territoire non autonome".

En reconnaissant le plan d'autonomie marocain comme "seule base de règlement" du conflit du Sahara occidental, la France "bafoue la légalité internationale, prend fait et cause pour la négation du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et se démarque de tous les efforts patients et persévérants déployés par les Nations Unies" pour "parachever la décolonisation du Sahara Occidental", a ajouté Alger.

Dans une lettre adressée au roi Mohammed VI publiée mardi par Rabat, le président français Emmanuel Macron affirme que le plan marocain "constitue désormais la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies".