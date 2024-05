Saint-Denis et Pierrefitte votent pour former la 2e ville d'Île-de-France

Une ville en moins en Seine-Saint-Denis ? Les conseils municipaux de Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine se prononcent jeudi sur un projet de fusion qui, s'il est adopté, fera de la commune nouvelle la deuxième plus grande ville d'Île-de-France, avec près de 150.000 habitants.

Le premier est depuis 2020 à la tête de Saint-Denis, fourmilière de 113.000 habitants, et le second achèvera en mai 2026 son troisième mandat à Pierrefitte, commune plus calme mais tout aussi populaire de 31.000 âmes. Les deux édiles ont surpris en avril 2023 avec cette annonce de fusion qui ne figurait pas dans leur programme.

Ce processus, qui permettra au nouvel ensemble de se glisser entre Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) et Paris en nombre d'habitants, est possible depuis une loi de 2010 enrichie par d'autres textes, et encouragé par l'Etat.

Il vise surtout les villages et petites communes rurales dans un pays qui a longtemps compté plus de 36.000 communes, avec le risque d'en voir certaines sans gouvernance faute de candidats, et au prix parfois d'un piètre service public rendu aux habitants.

La fusion est votée en conseil municipal sans consultation obligatoire de la population, puis validée en préfecture.