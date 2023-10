Salaires et carrières: Borne réunit syndicats et patronat en conférence sociale

La Première ministre Elisabeth Borne réunit lundi les partenaires sociaux pour parler "salaires" et "déroulement des carrières" notamment, dans un contexte de forte inflation et de divergences persistantes avec les syndicats, encore marqués par l'adoption au forceps de la réforme des retraites.

Autour de la cheffe du gouvernement et de six ministres, seront présentes sept organisations syndicales (CFDT, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, Solidaires et Unsa) et six patronales (Medef, U2P, CPME, FNSEA, Fesac et Udes) pour ce grand raout qui se déroule toute la journée au Conseil économique, social et environnemental (Cese) à Paris.