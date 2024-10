Salaires et retraites: la CGT met la pression pendant le discours du Premier ministre

Partager:

Sylvain THOMAS Plus de 180 manifestations sont prévues mardi en France à l'appel de la CGT, la FSU et Solidaires pour réclamer notamment l'abrogation de la réforme des retraites et une hausse des salaires, au moment où le Premier ministre va dévoiler ses priorités lors de son discours de politique générale. Les cortèges défileront dans la matinée à Grenoble ou Reims, puis à Orléans, Marseille, Rennes, Bordeaux et à partir de 14H00 à Paris, Toulouse, Strasbourg, Lille ou Dunkerque.

La CGT recense 185 rassemblements. A titre de comparaison, le syndicat en comptait plus de 200 le 1er mai et 250 lors de la dernière journée de mobilisation contre la réforme des retraites en juin 2023. CGT et Sud Rail (Solidaires) appellent les cheminots à faire grève, mais la SNCF a annoncé dimanche un trafic "normal" pour les TGV et des perturbations légères pour certains trains régionaux et Intercités. A Paris, les autorités tablent sur 5.000 à 10.000 personnes pour la manifestation prévue entre Denfert-Rochereau et Bastille, selon une source policière.

L'ambition des organisateurs est de mettre un peu plus la pression sur Michel Barnier à l'heure où il va dévoiler ses priorités. Son discours très attendu doit donner le cap de sa politique, après les rencontres de la semaine dernière avec l'ensemble des partenaires sociaux. Les syndicats ont réclamé l'abandon de la réforme de l'assurance chômage, une nouvelle négociation sur l'emploi des seniors, l'abrogation de la réforme des retraites et une hausse des salaires. Au cours de ces échanges, M. Barnier s'est montré à l'écoute selon les syndicats, mais n'a pas précisé les contours de sa politique sociale.