Salaires: les syndicats de fonctionnaires battent le rappel avant le mouvement du 19 mars

Une manifestation nationale, menée par la secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon et ses homologues de la CGT et de FO Sophie Binet et Frédéric Souillot, est prévue à Paris. Et en régions, plusieurs rassemblements doivent avoir lieu à proximité des préfectures.

Co-secrétaire générale de la fédération CGT des agents de l'Etat, Céline Verzeletti pressent "certainement des mobilisations dans la santé et une mobilisation intéressante au niveau des collectivités territoriales".

En privé, certains responsables syndicaux confient néanmoins ne pas s'attendre à des taux de grévistes aussi élevés que lors des manifestations contre la réforme des retraites.