Santé: les principaux acteurs réclament une loi de programmation

Ils plaident que "la santé ne peut plus être réduite à une simple ligne budgétaire, car c'est avant tout un investissement humain stratégique" et jugent que "la pluriannualité est vitale pour garantir la pérennité de notre système".

Dans le même journal, le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) Nicolas Revel alerte sur "le retour à la politique du rabot".

"Le retour à une telle logique nous contraindrait à serrer à nouveau les effectifs et durcir les conditions de travail au moment même où, au contraire, nous cherchons désespérément à recréer de l'attractivité et à rouvrir des lits. On repartirait très vite en arrière", prévient-il.

L'hôpital public, toujours "convalescent" après la crise du Covid, "reste le dernier rempart de l'accès aux soins", poursuit-il. "Bien sûr, il doit devenir plus performant, mais pas en le fragilisant au moment où il commence à se redresser".